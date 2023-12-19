Хмельницкая область: во время ночной атаки дронов рф пострадавших среди гражданских не зафиксировано

Гражданское население и объекты критической инфраструктуры, по имеющейся информации, не пострадали во время ночной атаки российских войск на Хмельницкую область, сообщили во вторник в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

Ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", в пределах области силы ПВО обезвредили 2 БпЛА типа "Shahed". По имеющейся информации, гражданское население и объекты критической инфраструктуры не пострадали - сообщили в Хмельницкой ОВА в Telegram.

Напомним,

Силы обороны в ночь на 19 декабря уничтожили в Хмельницкой области два из двух запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.