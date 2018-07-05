Хлебное перемирие: боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов, боевики продолжали нарушать установленное на Донбассе "хлебное перемирие". Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"Российские оккупационные войска 6 раз открывали провокационный огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение и военная техника, что согласно Минских договоренностей, должны быть отведены на определенные расстояния, не применялись", - говорится в сообщении.
Так, в течение суток на Луганском направлении враг обстреливал позиции ВСУ вблизи населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов.
На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов.
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На Горловском направлении позиции Объединенных Сил у Южного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении противник не давал покоя защитникам Авдеевки, обстреливая их из гранатометов и стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении российские наемники вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи Водяного.
"Потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять", - отметили в штабе.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 19 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий четверо наших защитников получили ранения.