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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 74491 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110182 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131245 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138260 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174385 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154825 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142182 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130577 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 185401 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Хлебное перемирие: боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ

Хлебное перемирие: боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ

Киев  •  УНН

 • 8770 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов, боевики продолжали нарушать установленное на Донбассе "хлебное перемирие". Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"Российские оккупационные войска 6 раз открывали провокационный огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение и военная техника, что согласно Минских договоренностей, должны быть отведены на определенные расстояния, не применялись", - говорится в сообщении.

Так, в течение суток на Луганском направлении враг обстреливал позиции ВСУ вблизи населенного пункта Крымское из стрелкового оружия и гранатометов.

На Светлодарском направлении противник вел огонь из подствольных гранатометов.

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На Горловском направлении позиции Объединенных Сил у Южного были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник не давал покоя защитникам Авдеевки, обстреливая их из гранатометов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении российские наемники вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям вблизи Водяного.

"Потерь среди наших военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 19 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий четверо наших защитников получили ранения.

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