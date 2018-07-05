Хлібне перемир’я: бойовики 6 разів обстріляли позиції ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7 ранку і до 18 години, бойовики продовжували порушувати встановлене на Донбасі “хлібне перемир’я”. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу ООС, передає УНН.
“Російські окупаційні війська 6 разів відкривали провокативний вогонь по наших позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Озброєння та військова техніка, яка згідно Мінських домовленостей має бути відведена на визначені відстані, не застосовувалася”, — йдеться в повідомленні.
Так, впродовж доби на Луганському напрямку ворог обстрілював позиції ЗСУ поблизу населеного пункту Кримське зі стрілецької зброї та гранатометів.
На Світлодарському напрямку противник вів вогонь з підствольних гранатометів.
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На Горлівському напрямку позиції Об’єднаних Сил біля Південного були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку противник не давав спокою захисникам Авдіївки, обстрілюючи їх з гранатометів та стрілецької зброї.
На Маріупольському напрямку російські найманці вели турбуючий вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по позиціях поблизу Водяного.
“Втрат серед наших військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів немає.Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати”, — зазначили в штабі.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 19 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій четверо наших захисників отримали поранення.