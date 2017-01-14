ХК "Вашингтон" одержал восьмую подряд победу в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" одержал восьмую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ, разгромив одного из лидеров соревнований "Чикаго Блэкхокс" (6:0), сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Голевым дублем отметился Джей Бигл, по шайбе забросили Никлас Бэкстрем, Бретт Коннолли, Том Уилсон и Ти-Джей Оши. Первые две шайбы Бигл и Бэкстрем забросили с разницей в 14 секунд на седьмой минуте первого периода, что во многом предопределило исход встречи. Голкипер "Блэкхокс" Кори Кроуфорд сделал 25 сейвов, пропустил пять шайб и в третьем периоде уступил место Скотту Дарлингу.
Отмечается, что вратарь победителей Брейди Холтби сделал 24 сейва, оформив шестой шатаут в сезоне, что является лучшим результатом в лиге.
Примечательно, что защитник "Вашингтона" Карл Алзнер стал третьим защитником с сезона 1943-44, который сыграл в НХЛ 500 матчей подряд. Ранее это удалось сделать только Джею Боумистеру ( "Сент-Луис") и Киту Йендлу ("Нью-Йорк Рейнджерс").
Напомним, что "Вашингтон" имеет 61 очко и занимает 2-й ступень Восточной конференции. "Чикаго" продолжает лидировать на Западе - 59 пунктов.