ХК "Вашингтон" здобув восьму підряд перемогу в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. "Вашингтон Кепіталс" здобув восьму перемогу поспіль в регулярному чемпіонаті НХЛ, розгромивши одного із лідерів змагань "Чикаго Блекхокс" (6:0), повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Гольовим дублем відзначився Джей Бігл, по шайбі закинули Ніклас Бекстрем, Бретт Конноллі, Том Вілсон і Ті-Джей Оші. Перші дві шайби Бігл і Бекстрем закинули з різницею в 14 секунд на сьомій хвилині першого періоду, що багато в чому зумовило результат зустрічі. Голкіпер "Блекхокс" Корі Кроуфорд зробив 25 сейвів, пропустив п'ять шайб і в третьому періоді поступився місцем Скотту Дарлінгу.
Зазначається, що воротар переможців Брейді Холтбі зробив 24 сейви, оформивши шостий шатаут в сезоні, що є кращим результатом в лізі.
Примітно, що захисник "Вашингтона" Карл Алзнер став третім оборонцем з сезону 1943-44, котрий зіграв в НХЛ 500 матчів поспіль. Раніше це вдалося зробити тільки Джею Боумістеру ("Сент-Луїс") і Кіту Йендлу ("Нью-Йорк Рейнджерс").
Нагадаємо, що "Вашингтон" має 61 очко і посідає 2-й щабель Східної конференції. "Чикаго" продовжує лідирувати на Заході – 59 пунктів.