ХК "Сокол" одержал победу над фаворитом группы Континентального Кубка

Детали

На третьей минуте встречи “Сокол” проявил свой боевой характер — Антон Васильев направил шайбу между щитков Гергели Арани. Стоит отметить, что в первом периоде киевляне больше времени проводили в зоне оппонента, атакуя и создавая себе моменты. И “Соколу” удалось удвоить преимущество до перерыва — Даниил Коржилецький забросил шайбу на добивании.

Во втором периоде хозяева поля включились в игру — гол на счету Гергьо Надя. “Ференцварош” действовал более принято, атакуя ворота “Сокола”. Киевляне выровняли игру, создавая соответствующие моменты.

В третьем периоде команды вели борьбу за лидерство. Антон Рубан точным броском увеличил отрыв — 3:1. Матч заканчивался прессингом “Ференцвароша”, но венграм не удалось изменить счет. На последней минуте форварду столичного клуба удалось реализовать штрафной бросок — дубль оформил Антон Рубан.

Дополнение

“Сокол” одержал первую победу после возвращения на международную арену. В заключительной игре квартета киевляне будут соревноваться с аутсайдером группы эстонским ХК “Валк 494”.