ХК "Сокіл" здобув перемогу над фаворитом групи Континентального Кубку

Деталі

На третій хвилині зустрічі “Сокіл” проявив свій бойовий характер — Антон Васильєв направив шайбу між щитків Гергелі Арані. Варто відзначити, що в першому періоді кияни більше часу проводили в зоні опонента, атакуючи і створюючи собі моменти. І “Соколу” вдалося подвоїти перевагу до перерви — Данило Коржилецький закинув шайбу на добиванні.

У другому періоді господарі поля включилися в гру — гол на рахунку Гергьо Надя. “Ференцварош” діяв більш заведено, атакуючи ворота “Сокола”. Кияни вирівняли гру, створюючи відповідні моменти.

У третьому періоді команди вели боротьбу за лідерство. Антон Рубан точним кидком збільшив відрив — 3:1. Матч закінчувався пресингом “Ференцвароша”, але угорцям не вдалося змінити рахунок. На останній хвилині форварду столичного клубу вдалося реалізувати штрафний кидок — дубль оформив Антон Рубан.

Доповнення

“Сокіл” здобув першу перемогу після повернення на міжнародну арену. У заключній грі квартету кияни змагатимуться із аутсайдером групи естонським ХК “Валк 494”.