ХК "Сокол" провел стартовый поединок в Континентальном Кубке

Детали

Стартовую двадцатиминутку команды провели на равных, создавая достаточно голевых моментов у ворот обоих клубов. Однако, несмотря на это забросить в “Сокола” и “Олимпа” так и не получилось. Казалось, что на перерыв команды уйдут с нулями на табло, но за 2 секунды до конца периода “Олимп” воспользовался большинством и Георгис Пуяц открыл счет в матче.

На старте второго периода “Олимп” смог второй раз прошить Артура Оганджанян, а ближе к экватору Георгис Пуяц оформил хет-трик, дважды забросив в большинстве. Только после четвертого гола киевляне смогли распечатать ворота “Олимпа” — Андрей Михнов сократил отставание “Сокола” до трех шайб. Отметим, что на экваторе второго периода Дмитрий Кубрицкий сменил в воротах “Сокола” Артура Оганджанян.

Третий отрезок встречи также не обещал успех вице-чемпиону Украины, однако и противнику из Латвии не удалось еще раз прошить Дмитрия Кубрицкий. Финальная сирена зафиксировала счет 4:1 в пользу “Олимпа”.

Отметим, что в первом матче игрового дня “Ференцварош” разгромил “Тарту” со счетом 8:1. Именно с хозяевами турнира уже сегодня, и сыграет киевский “Сокол”.

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