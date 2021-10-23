ХК "Сокіл" провів стартовий поєдинок в Континентальному Кубку

Деталі

Стартову двадцятихвилинку команди провели на рівних, створюючи достатньо гольових моментів біля воріт обох клубів. Однак, попри це закинути у “Сокола” і “Олімпу” так і не вийшло. Здавалося, що на перерву команди підуть з нулями на табло, але за 2 секунди до кінця періоду “Олімп” скористався більшістю і Георгис Пуяц відкрив рахунок в матчі.

На старті другого періоду “Олімп” зміг вдруге прошити Артура Оганджанян, а ближче до екватора Георгис Пуяц оформив хет-трик, двічі закинувши в більшості. Тільки після четвертого гола кияни змогли розпечатати ворота “Олімпу” — Андрій Міхнов скоротив відставання “Сокола” до трьох шайб. Відзначимо, що на екваторі другого періоду Дмитро Кубрицький змінив у воротах “Сокола” Артура Оганджанян.

Третій відрізок зустрічі також не обіцяв успіх віце-чемпіону України, однак і противнику з Латвії не вдалося ще раз прошити Дмитра Кубрицький. Фінальна сирена зафіксувала рахунок 4:1 на користь “Олімпу”.

Відзначимо, що в першому матчі ігрового дня “Ференцварош” розгромив “Тарту” з рахунком 8:1. Саме з господарями турніру вже сьогодні, і зіграє київський “Сокіл”.

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