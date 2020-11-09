ХК "Краматорск" праздновал победу в поединке дебютантов УХЛ

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Хоккеисты "Краматорске" оказались сильнее ХК "Мариуполь" в пятом туре чемпионат Украины, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Ровно через восемь минут после начала игры ворота Тимура Мамедова “прошил” Никита Олейник, удачно сыграв на добивании после броска Никиты Коваленко. Под конец первого периода гости сумели вернуть статус-кво в матче — отличился Иван Ципнятов.

Во втором же игровом отрезке реализовать момент сумел лишь Артем Сурсов, забросивший шайбу на 32-й минуте противостояния. Под конец третьей 20-минутки Александр Сеуканд выпустил шестого полевого игрока, однако это не помогло “Мариуполю” сравнять счет. Как результат — 2:1 в пользу “Краматорска”. Так, команда Павла Микульчика набрала первые очки в чемпионате.

Примечательно, что обе команды являются дебютантами национального первенства.

Добавим, в другой встрече “Донбасс” обыграл “Днепр” — 5:2.

Украинские Национальные Новости

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