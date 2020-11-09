ХК "Краматорськ" святкував перемогу у поєдинку дебютантів УХЛ

Рівно за вісім хвилин від початку гри ворота Тимура Мамедова “прошив” Микита Олійник, який вдало зіграв на добиванні після кидка Микити Коваленка. Під завершення першого періоду гості зуміли повернути статус-кво в матч — відзначився Іван Ципнятов.

У другому ж ігровому відрізку реалізувати момент зумів лиш Артем Сурсов, який закинув шайбу на 32-й хвилині протистояння. Під завершення третьої 20-хвилинки Олександр Сеуканд випустив шостого польового гравця, однак це не допомогло “Маріуполю” зрівняти рахунок. Як результат — 2:1 на користь “Краматорська”. Так, команда Павла Микульчика набрала перші очки в чемпіонаті.

Примітно, що обидві команди є дебютантами національної першості.

Додамо, в іншій зустрічі “Донбас” обіграв “Дніпро” — 5:2.