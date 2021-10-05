ХК "Краматорск" усилился восьмикратным чемпионом Украины по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. ХК "Краматорск" объявил о подписании контракта с защитником Владимиром Алексюком. Об этом сообщает сайт УХЛ, передает УНН.
Детали
34-летний защитник последний сезон провел в составе "Кременчуга" - в кременчугскому клубе Алексюк сыграл в 41 матча и набрал 10 (1 + 9) очков при показателе полезности +19.
Отметим, что в списке регалий хоккеиста - восемь чемпионских титулов с "Соколом", "Донбассом" и "Кременчугом", "золото" в составе национальной сборной в сезоне 2012/13 на чемпионате мира в дивизионе 1В, а также серебряные медали сезона 2014 / 15 чемпионата Польши в составе "Ястшембе".
Заметим, что в "Краматорске" защитник будет выступать под 87 номером.
Дополнение
Сейчас "Краматорск" с 4 очками идем 5-м в турнирной таблице чемпионата Украины.