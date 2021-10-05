ХК "Краматорськ" підсилився восьмиразовим чемпіоном України з хокею

Деталі

34-річний захисник останній сезон провів у складі "Кременчука" - в кременчуцькому клубі Алексюк зіграв в 41 матчі і набрав 10 (1 + 9) очок при показнику корисності +19.

Відзначимо, що в списку регалій хокеїста - вісім чемпіонських титулів з "Соколом", "Донбасом" і "Кременчуком", "золото" в складі національної збірної в сезоні 2012/13 на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, а також срібні медалі сезону 2014 / 15 чемпіонату Польщі в складі "Ястшембе".

Зауважимо, що у "Краматорську" захисник виступатиме під 87 номером.

Доповнення

Наразі "Краматорськ" із 4 очками йдем 5-м у турнірній таблиці чемпіонату України.