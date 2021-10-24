ХК "Эдмонтон" завоевал пятую подряд победу на старте НХЛ

Детали

“Эдмонтон” выиграл со счетом 5:3. По дублю в “Ойлерз”, которые в четвертый раз в истории стали чемпионат из пяти побед, оформили Леон Драйзайтль и Зак Хаймен.

Капитан “Эдмонтона” Макдэвид сделал две передачи и в пятой игре подряд набрал не менее двух очков. Он стал 12-м игроком в истории и третьим действующим, кому это удалось. С 13 (6 + 7) очков Макдэвида лидирует в споре лучших бомбардиров лиги.

Заметим, что “Голден Найтс” (1-3-0) потерпели третье поражение подряд после того, как в стартовом матче 12 октября взяли верх над “Сиэтлом”.

Дополнение

Без поражений в чемпионате также идут: “Сан-Хосе”, “Сент-Луис” и “Миннесота”.