ХК "Едмонтон" завоював п'яту поспіль перемогу на старті НХЛ

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 15868 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 76962 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 125570 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 110165 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 118349 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 87410 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75553 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 166207 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87319 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 263364 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.7м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 42290 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 38955 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 37391 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 44475 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 25833 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 131368 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 166209 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 263364 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 433508 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 421446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27799 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33551 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34178 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35402 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85145 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

ХК "Едмонтон" завоював п'яту поспіль перемогу на старті НХЛ

Київ • УНН

 • 16437 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Хокеїсти "Едмонтон Ойлерс" в четвертий раз в історії почали чемпіонат з п'яти перемог завдяки перемозі над "Вегасом" в гостях, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.

ХК "Едмонтон" завоював п'яту поспіль перемогу на старті НХЛ

Деталі

"Едмонтон" виграв з рахунком 5:3. По дублю у "Ойлерз", які в четвертий раз в історії почали чемпіонат з п'яти перемог, оформили Леон Драйзайтль і Зак Хаймен.

Капітан "Едмонтона" Коннор Мак-Девід зробив дві передачі і в п'ятій грі поспіль набрав не менше двох очок. Він став 12-м гравцем в історії і третім чинним, кому це вдалося зробити. З 13 (6 + 7) очками Макдевіда лідирує в суперечці найкращих бомбардирів ліги.

Зауважимо, що "Голден Найтс" (1-3-0) зазнали третьої поразки поспіль після того, як в стартовому матчі 12 жовтня взяли верх над "Сіетлом".

Доповнення

Без поразок у чемпіонаті також йдуть: "Сан-Хосе", "Сент-Луїс" і "Міннесота".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31