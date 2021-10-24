ХК "Едмонтон" завоював п'яту поспіль перемогу на старті НХЛ

Деталі

"Едмонтон" виграв з рахунком 5:3. По дублю у "Ойлерз", які в четвертий раз в історії почали чемпіонат з п'яти перемог, оформили Леон Драйзайтль і Зак Хаймен.

Капітан "Едмонтона" Коннор Мак-Девід зробив дві передачі і в п'ятій грі поспіль набрав не менше двох очок. Він став 12-м гравцем в історії і третім чинним, кому це вдалося зробити. З 13 (6 + 7) очками Макдевіда лідирує в суперечці найкращих бомбардирів ліги.

Зауважимо, що "Голден Найтс" (1-3-0) зазнали третьої поразки поспіль після того, як в стартовому матчі 12 жовтня взяли верх над "Сіетлом".

Доповнення

Без поразок у чемпіонаті також йдуть: "Сан-Хосе", "Сент-Луїс" і "Міннесота".