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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110709 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124247 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104071 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107355 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107602 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131778 просмотра

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ХК "Донбасс" усилился трехкратным чемпионом Украины

ХК "Донбасс" усилился трехкратным чемпионом Украины

Киев  •  УНН

 • 10869 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. ХК "Донбасс" дозаявил трехкратного чемпиона Украины форварда Никиту Буценко, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Трехкратный чемпион Украины уже выступал в составе донецкого клуба в сезоне 2012/2013, а также сезонах 2015-2017 годов. Именно с "Донбассом" Буценко завоевал "золото" трех чемпионатов Украины.

В этом сезоне Никита сыграл за "Сосновец" (Польша) 31 матч, в которых забросил 14 шайб и отдал 5 голевых передач.

Добавим, форвард имеет опыт выступления в чемпионатах Украины, Беларуси, Польши, Румынии. Также Буценко неоднократно вызывался в состав сборной Украины.

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