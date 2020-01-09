ХК "Донбасс" усилился трехкратным чемпионом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. ХК "Донбасс" дозаявил трехкратного чемпиона Украины форварда Никиту Буценко, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Трехкратный чемпион Украины уже выступал в составе донецкого клуба в сезоне 2012/2013, а также сезонах 2015-2017 годов. Именно с "Донбассом" Буценко завоевал "золото" трех чемпионатов Украины.
В этом сезоне Никита сыграл за "Сосновец" (Польша) 31 матч, в которых забросил 14 шайб и отдал 5 голевых передач.
Добавим, форвард имеет опыт выступления в чемпионатах Украины, Беларуси, Польши, Румынии. Также Буценко неоднократно вызывался в состав сборной Украины.