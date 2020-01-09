ХК "Донбас" підсилився триразовим чемпіоном України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. ХК "Донбас" дозаявив триразового чемпіона України форварда Микиту Буценка, інформує УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
Триразовий чемпіон України вже виступав у складі донецького клубу в сезоні 2012/2013, а також сезонах 2015-2017 років. Саме з "Донбасом" Буценко завоював "золото" трьох чемпіонатів України.
У цьому сезоні Микита відіграв за "Сосновець" (Польща) 31 матч, в яких закинув 14 шайб і віддав 5 гольових передач.
Додамо, форвард має досвід виступу в чемпіонатах України, Білорусі, Польщі, Румунії. Також Буценко неодноразово викликався до складу збірної України.