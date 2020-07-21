ХК "Днепр" продлил контракт с лучшим бомбардиром клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Официальный сайт херсонского ХК "Днепра" сообщил, что самый результативный нападающий команды Александр Каракулько продолжит выступать за команду Херсона, передает УНН.
26-летний белорус провел в 4-м сезоне чемпионата УХЛ 37 игр, в которых набрал 54 (21 + 33) баллов. В играх 1/4 финала плей-офф Каракулько четыре раза ассистировал партнерам, заработав итоговый коэффициент полезности +35. Такой результат позволил Каракулько занять итоговое пятое место в топ-10 бомбардиров регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги.
Напомним, что “Днепр” на момент досрочного завершения сезона УХЛ сумел пробиться в полуфинал соревнований.