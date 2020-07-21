ХК "Дніпро" продовжив контракт із кращим бомбардиром клубу

26-річний білорус провів в 4-му сезоні чемпіонату УХЛ 37 ігор, в яких набрав 54 (21 + 33) балів. В іграх 1/4 фіналу плей-офф Каракулько чотири рази асистував партнерам, заробивши підсумковий коефіцієнт корисності +35. Такий результат дозволив Каракулько посісти підсумкове 5-е місце в топ-10 бомбардирів регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

Нагадаємо, що “Дніпро” на момент дострокового завершення сезону УХЛ зумів пробитися до півфіналу змагань.