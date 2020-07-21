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19 березня, 18:42 • 98077 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137382 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 116011 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 130365 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 134835 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 124316 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 169436 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125838 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125435 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124305 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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ХК "Дніпро" продовжив контракт із кращим бомбардиром клубу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Офіційний сайт херсонського ХК "Дніпра" повідомив, що найрезультативніший нападник команди Олександр Каракулько продовжить виступати за команду Херсона, передає УНН.

26-річний білорус провів в 4-му сезоні чемпіонату УХЛ 37 ігор, в яких набрав 54 (21 + 33) балів. В іграх 1/4 фіналу плей-офф Каракулько чотири рази асистував партнерам, заробивши підсумковий коефіцієнт корисності +35. Такий результат дозволив Каракулько посісти підсумкове 5-е місце в топ-10 бомбардирів регулярного чемпіонату Української хокейної ліги.

Нагадаємо, що “Дніпро” на момент дострокового завершення сезону УХЛ зумів пробитися до півфіналу змагань.

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