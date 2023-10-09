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"Хезболла" угрожает США, рф видит "высокий риск" вступления третьей стороны в конфликт между Израилем и ХАМАС

Киев • УНН

 • 5069233 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. "Хезболла" угрожает атаковать американские позиции на Ближнем Востоке, если она непосредственно вмешается в конфликт между Израилем и ХАМАС, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

«Палестина - это не Украина», - говорится в заявлении представителя ливанской группировки после того, как США приблизили военные корабли к своему союзнику Израилю.

«Если США вмешаются напрямую, все позиции США в регионе станут законными целями оси сопротивления и столкнутся с нашими атаками. И в этот день красной линии не будет», - заявил спикер.

Между тем россия заявляет о «высоком риске» вмешательства третьей стороны в конфликт между Израилем и ХАМАС.

«Риск вовлечения третьих сил в этот конфликт высок», - цитируют росСМИ пресс-секретаря кремля дмитрия пескова.

«Очень важно найти способы как можно скорее перейти к какому-то переговорному процессу, чтобы уменьшить эту эскалацию и отойти от военного решения», – сказал он.

Дополнение

Поддерживаемая Ираном "Хезболла" вчера обстреляла израильские позиции, и некоторые западные страны выразили опасения, что Иран может втянуться в наступление ХАМАС на Израиль, отмечает The Times of Israel. Тегеран обвинения отверг.

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