"Хезболла" погрожує США, рф бачить "високий ризик" вступу третьої сторони у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС

Деталі

«Палестина - це не Україна», - ідеться в заяві речника ліванського угруповання після того, як США наблизили військові кораблі до свого союзника Ізраїлю.

«Якщо США втручаються безпосередньо, усі позиції США в регіоні стануть законними цілями вісі опору і зіткнуться з нашими атаками. І в цей день червоної лінії не буде», - заявив речник.

Тим часом росія заявляє про «високий ризик» втручання третьої сторони в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

«Ризик втягнення третіх сил у цей конфлікт високий», - цитують росЗМІ речника кремля дмитра пєскова.

«Дуже важливо знайти шляхи якнайшвидше перейти до якогось переговорного процесу, щоб зменшити цю ескалацію та відійти від військового рішення», – сказав він.

Доповнення

Підтримувана Іраном "Хезболла" вчора обстріляла ізраїльські позиції, і деякі західні країни висловили побоювання, що Іран може втягнутися в наступ ХАМАС на Ізраїль, зазначає The Times of Israel. Тегеран звинувачення відкинув.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт: Іран поки що не наважиться на пряме військове зіткнення з Ізраїлем, але будуть підтримувати терористів