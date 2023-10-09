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"Хезболла" погрожує США, рф бачить "високий ризик" вступу третьої сторони у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС

"Хезболла" погрожує США, рф бачить "високий ризик" вступу третьої сторони у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. "Хезболла" погрожує атакувати американські позиції на Близькому Сході, якщо вона безпосередньо втрутиться у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

«Палестина - це не Україна», - ідеться в заяві речника ліванського угруповання після того, як США наблизили військові кораблі до свого союзника Ізраїлю.

«Якщо США втручаються безпосередньо, усі позиції США в регіоні стануть законними цілями вісі опору і зіткнуться з нашими атаками. І в цей день червоної лінії не буде», - заявив речник.

Тим часом росія заявляє про «високий ризик» втручання третьої сторони в конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

«Ризик втягнення третіх сил у цей конфлікт високий», - цитують росЗМІ речника кремля дмитра пєскова.

«Дуже важливо знайти шляхи якнайшвидше перейти до якогось переговорного процесу, щоб зменшити цю ескалацію та відійти від військового рішення», – сказав він.

Доповнення

Підтримувана Іраном "Хезболла" вчора обстріляла ізраїльські позиції, і деякі західні країни висловили побоювання, що Іран може втягнутися в наступ ХАМАС на Ізраїль, зазначає The Times of Israel. Тегеран звинувачення відкинув.

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