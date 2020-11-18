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Хет-трик Торреса в игре с немцами вывел Испанию в финал четырех Лиги наций

Хет-трик Торреса в игре с немцами вывел Испанию в финал четырех Лиги наций

Киев  •  УНН

 • 11208 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Севилье на стадионе "Эстадио де-ла-Картуха" состоялся решающий матч за выход в финал четырех Лиги наций группы четырех, в котором в гости в Испанию наведалась сборная Германии, передает УНН.

Настоящий разгром устроили испанцы немцам в первой половине. Голы Мората, Феррана Торреса и Родри не оставили шансов Германии на положительный результат и первое место в группе (3:0).

На 58 минуте Гайя прорвался в чужую штрафную с левого фланга и отдал пас низом на правый угол вратарской, где Ферран Торрес беспрепятственно принял мяч и прицельно пробил в угол ворот Нойера — 4:0. Испанцы продолжили издеваться над соперником и на 71 минуте Ферран Торрес оформил хет-трик — 5:0.

Примечательно, что немцы на 77 минуте потеряли возможность забить гол престижа. Гнабри нанес классный удар из-за пределов штрафной, и мяч ударился о перекладину ворот. Зато испанцы сделали счет неприличным на 89 минуте усилиями Оярсабаля — 6:0.

Добавим, Испания набрала 11 очков и вышла в финал четырех соревнований, а немцы завершили выступления на 2-м ступени (9).

Украинские Национальные Новости

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