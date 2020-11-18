Хет-трик Торреса у грі з німцями вивів Іспанію у фінал чотирьох Ліги націй

Справжній розгром влаштували іспанці німцям в першій половині. Голи Морати, Феррана Торреса і Родрі не залишили шансів Німеччини на позитивний результат і перше місце в групі (3:0).

На 58 хвилині Гайя прорвався в чужу штрафну з лівого флангу і віддав пас низом на правий кут воротарського, де Ферран Торрес без перешкод прийняв м’яч і прицільно пробив у кут воріт Нойєра — 4:0. Іспанці продовжили знущатися над суперником і на 71 хвилині Ферран Торрес оформив хет-трик — 5:0.

Примітно, що німці на 77 хвилині втратили можливість забити гол престижу. Гнабрі завдав класний удар з-за меж штрафного, і м’яч вдарився об перекладину воріт. Натомість іспанці зробили рахунок непристойним на 89 хвилині зусиллями Оярсабаля — 6:0.

Додамо, Іспанія набрала 11 очок та вийшла у фінал чотирьох змагань, а німці завершили виступи на 2-му щаблі (9).