Херсонскую школу, в которой отравились дети, закроют на санитарную обработку

Сейчас на территории школы проводятся санитарно-профилактические мероприятия: осмотр и обследование контактных, сбор эпидемиологического анамнеза.

По состоянию на 16:30 сегодняшнего дня зарегистрировано 6 случаев госпитализации в инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит.

Справка: Острый гастроэнтерит - желудочный вирус (расстройство желудка). В 95% случаях у детей вызван ротавирусом. Передается через контакт с загрязненными руками, поверхностями и объектами, реже - через дыхательные пути.

Напомним, 13 апреля УНН повидомиляв, о отравлении детей в школе Херсона .