Херсонскую школу, в которой отравились дети, закроют на санитарную обработку
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 13 апреля. УНН. Завтра, 14 апреля, будет проводиться санитарная обработка Херсонской школы № 53, в связи с чем приостановлен учебный процесс, об этом УНН сообщили в управлении здравоохранения городского совета.
Сейчас на территории школы проводятся санитарно-профилактические мероприятия: осмотр и обследование контактных, сбор эпидемиологического анамнеза.
По состоянию на 16:30 сегодняшнего дня зарегистрировано 6 случаев госпитализации в инфекционную больницу с диагнозом острый гастроэнтерит.
Справка: Острый гастроэнтерит - желудочный вирус (расстройство желудка). В 95% случаях у детей вызван ротавирусом. Передается через контакт с загрязненными руками, поверхностями и объектами, реже - через дыхательные пути.
Напомним, 13 апреля УНН повидомиляв, о отравлении детей в школе Херсона .