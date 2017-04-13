Херсонську школу, в якій потруїлись діти, закриють на санітарну обробку

Наразі на території школи проводяться санітарно-профілактичні заходи:огляд та обстеження контактних, збір епідеміологічного анамнезу.

Станом на 16:30 сьогоднішнього дня зареєстровано 6 випадків госпіталізації до інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентерит.

Довідка УНН: Гострий гастроентерит — шлунковий вірус (розлад шлунку). У 95% випадках у дітей спричинений ротавірусом. Передається через контакт із забрудненими руками, поверхнями і об’єктами, рідше — через дихальні шляхи.

Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомиляв, про отруєння дітей у школі Херсону.