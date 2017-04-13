Херсонську школу, в якій потруїлись діти, закриють на санітарну обробку
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Завтра, 14 квітня, проводитиметься санітарна обробка Херсонської ЗОШ № 53, у зв’язку з чим припинено навчальний процес, про це УНН повідомили в управлінні охорони здоров’я Херсонської міської ради.
Наразі на території школи проводяться санітарно-профілактичні заходи:огляд та обстеження контактних, збір епідеміологічного анамнезу.
Станом на 16:30 сьогоднішнього дня зареєстровано 6 випадків госпіталізації до інфекційної лікарні з діагнозом гострий гастроентерит.
Довідка УНН: Гострий гастроентерит — шлунковий вірус (розлад шлунку). У 95% випадках у дітей спричинений ротавірусом. Передається через контакт із забрудненими руками, поверхнями і об’єктами, рідше — через дихальні шляхи.
Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомиляв, про отруєння дітей у школі Херсону.