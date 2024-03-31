Херсонщина: оккупанты ударили по Понятовке и травмировали гражданского

Российские захватчики обстреляли Понятовку, что в Херсонской области. Из-за этой атаки ранение голени получил пожилой мужчина. Его госпитализировали. Об этом со ссылкой на Херсонскую ОВА, пишет УНН.

В результате очередной атаки российских войск на Херсонщину еще один человек получил ранения. Вчера вечером враг обстрелял Понятовку. В результате чего осколочные ранения голеней получил 84-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь. - сообщили в Херсонской ОВА.

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За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов Херсонской области. Били дронами и ракетами. Из-за этих атак ранены 2 мирных жителей. Есть многочисленные разрушения домов мирных жителей, повреждены учебное заведение и предприятия.

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