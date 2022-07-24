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Хавбек Оливье Тилль попрощался с "Ворсклой"

Хавбек Оливье Тилль попрощался с "Ворсклой"

Киев • УНН

 • 164217 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль попрощался с полтавским клубом. Об этом он написал в соцсетях, передает УНН.

Цитата

"Спасибо всему клубу, сотрудникам и партнерам по команде. К сожалению, конец не такой, как я себе представлял. Но я желаю всему клубу удачи и чтобы все поскорее нормализовалось. Для меня было честью играть за этот удивительный клуб", – написал он.

Справка

Тилль присоединился к "Ворскле" в январе прошлого года и стал одним из ключевых игроков команды.

В прошлом сезоне люксембуржец провел за полтавчан 26 матчей во всех турнирах. У них полузащитник забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним 

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