Хавбек Оливье Тилль попрощался с "Ворсклой"

Цитата

"Спасибо всему клубу, сотрудникам и партнерам по команде. К сожалению, конец не такой, как я себе представлял. Но я желаю всему клубу удачи и чтобы все поскорее нормализовалось. Для меня было честью играть за этот удивительный клуб", – написал он.

Справка

Тилль присоединился к "Ворскле" в январе прошлого года и стал одним из ключевых игроков команды.

В прошлом сезоне люксембуржец провел за полтавчан 26 матчей во всех турнирах. У них полузащитник забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

Напомним

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" сообщил о завершении сотрудничества с итальянцем Роберто Де Дзерби, занимавшим пост главного тренера.