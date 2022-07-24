Хавбек Оливье Тилль попрощался с "Ворсклой"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль попрощался с полтавским клубом. Об этом он написал в соцсетях, передает УНН.
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"Спасибо всему клубу, сотрудникам и партнерам по команде. К сожалению, конец не такой, как я себе представлял. Но я желаю всему клубу удачи и чтобы все поскорее нормализовалось. Для меня было честью играть за этот удивительный клуб", – написал он.
Справка
Тилль присоединился к "Ворскле" в январе прошлого года и стал одним из ключевых игроков команды.
В прошлом сезоне люксембуржец провел за полтавчан 26 матчей во всех турнирах. У них полузащитник забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.
Напомним
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