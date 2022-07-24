Хавбек Олів’є Тілль попрощався з "Ворсклою"

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"Дякую всьому клубу, співробітникам та партнерам по команді. На жаль, кінець не такий, як я собі уявляв. Але я бажаю всьому клубу удачі і щоб все скоріше нормалізувалося. Для мене було честю грати за цей дивовижний клуб", – написав він.

Довідка

Тілль приєднався до "Ворскли" у січні минулого року та став одним із ключових гравців команди.

Минулого сезону люксембуржець провів за полтавців 26 матчів у всіх турнірах. У них півзахисник забив 11 голів та віддав 10 результативних передач.

Нагадаємо

Донецький футбольний клуб "Шахтар" повідомив про завершення співпраці з італійцем Роберто Де Дзербі, який обіймав посаду головного тренера.