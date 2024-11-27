Харлов побывал с ревизией в Одесском онкоцентре, где устанавливают современный линейный ускоритель

Впервые за 30 лет Одесский противоопухолевый центр получил новый линейный ускоритель для борьбы с онкологическими заболеваниями. Установка оборудования находится на завершающем этапе, передает УНН.

Детали

Речь идет о современном линейном ускорителе Elekta Harmony, который больница получила в рамках инициативы Министерства здравоохранения Украины о поддержке онкоцентров, при поддержке Одесской ОВА. После запуска аппарата это позволит заведению выйти на новый уровень в лечении рака у пациентов не только из Одесской области, но и соседних регионов.

"Проинспектировали процесс монтажа линейного ускорителя, который вот-вот завершится. Аппарат вскоре уже будет готов к использованию.

Также проверили качество питания пациентов. В областном онкоцентре этому уделяют особое внимание. Больные получают свежую, питательную пищу, которая учитывает их индивидуальные потребности и диетические требования. Это обеспечивает важную поддержку организма во время лечения.

Пообщались с пациентами и медиками. Обсудили перспективы. Будем заниматься развитием центра и в дальнейшем, ведь это будет способствовать сохранению жизней и повышению качества медицинских услуг в регионе", - комментирует заместитель главы Одесской облгосадминистрации Александр Харлов.