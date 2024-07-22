В Харьковской области российские войска ночью обстреляли Харьковский район, в том числе нанесли ракетный удар, повреждено учебное заведение, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы зафиксированы:
- 02:55, Харьковский р-н, село Русская Лозовая. Во время обстрела из РСЗО повреждены 2 частных домовладения.
- 01:10, Харьковский р-н, город Дергачи. В результате ракетного обстрела повреждено учебное заведение.
- 17:56, Харьковский р-н, село Черкасские Тишки. В результате обстрела горела трава на открытой территории и хозяйственная постройка на площади 50 кв. м.
- 16:22, Чугуевский р-н, поселок Белый Колодец. Попадание двух КАБов на территорию элеватора.
- 16:12, Харьковский р-н, село Лесное, за пределами. В результате обстрела горела трава на площади 2,5 га.
- 12:55, Купянский р-н, село Кондрашовка. В результате обстрела горела трава.
- 10:18, Чугуевский р-н, село Кирилловка. В результате обстрела горел трактор.
- 09:20, Чугуевский р-н, село Лосовка. В результате обстрела горели три дома, гараж и 4 хозяйственные постройки.
В Харькове прогремела серия взрывов21 июля 2024, 19:14 • 96390 просмотров