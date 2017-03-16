Харьковчанин умер во время ремонтных работ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Харькове во время ремонтных работ умер мужчина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщение о том, что во время выполнения ремонтных работ в канализационном люке внезапно умер мастер харьковского коммунального предприятия, поступило в Слободской отдел полиции 14 марта около 16:00.
На улицу Зерновая выехала следственно-оперативная группа. Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства.
Как сообщал УНН, тело пропавшего львовянина нашли в техническом колодце.