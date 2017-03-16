Харків'янин помер під час ремонтних робіт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Харкові під час ремонтних робіт помер чоловік, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.
Повідомлення про те, що під час виконання ремонтних робіт в каналізаційному люку раптово помер майстер харківського комунального підприємства, надійшла до Слобідського відділу поліції 14 березня близько 16:00.
На вулицю Зернову виїхала слідчо-оперативна група. Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини.
Як повідомляв УНН, тіло зниклого львів'янина знайшли у технічному колодязі.