Харьковских чиновников заподозрили в незаконной вырубке леса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Харьковские правоохранители проверяют причастность должностных лиц к масштабной вырубки дубов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, установлено, что местный предприниматель без необходимого разрешения вырубил, и хотел вывезти из леса около 200 дубов. Во время осмотра места происшествия древесина уже была подготовлена для транспортировки.
По предварительным данным к незаконной вырубке причастны должностные лица одного из районов области.
Уголовное производство начато по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины.
Древесина изъята. Устанавливаются убытки, нанесенные государству, и лица, причастные к совершению преступления.
Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.