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Харьковских чиновников заподозрили в незаконной вырубке леса

Киев • УНН

 • 7123 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Харьковские правоохранители проверяют причастность должностных лиц к масштабной вырубки дубов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Харьковских чиновников заподозрили в незаконной вырубке леса

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, установлено, что местный предприниматель без необходимого разрешения вырубил, и хотел вывезти из леса около 200 дубов. Во время осмотра места происшествия древесина уже была подготовлена ​​для транспортировки.

По предварительным данным к незаконной вырубке причастны должностные лица одного из районов области.

Уголовное производство начато по ч.4 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК Украины.

Древесина изъята. Устанавливаются убытки, нанесенные государству, и лица, причастные к совершению преступления.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

 

 

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