Харківських посадовців запідозрили у незаконній вирубці лісу

Як розповів начальник відділу прокуратури області Ігор Чуб, наразі встановлено, що місцевий підприємець без необхідного дозволу вирубав, та хотів вивезти з лісу близько 200 дубів. Під час огляду місця події деревина вже була підготована для транспортування.

За попередніми даними до незаконної вирубки причетні посадовці одного з районів області.

Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України.

Деревина вилучена. Встановлюються збитки, завдані державі, та особи. причетні до скоєння злочину.

Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.