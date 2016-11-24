Харківських посадовців запідозрили у незаконній вирубці лісу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Харківські правоохоронці перевіряють причетність посадовців до масштабної вирубки дубів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Як розповів начальник відділу прокуратури області Ігор Чуб, наразі встановлено, що місцевий підприємець без необхідного дозволу вирубав, та хотів вивезти з лісу близько 200 дубів. Під час огляду місця події деревина вже була підготована для транспортування.
За попередніми даними до незаконної вирубки причетні посадовці одного з районів області.
Кримінальне провадження розпочато за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах) КК України.
Деревина вилучена. Встановлюються збитки, завдані державі, та особи. причетні до скоєння злочину.
Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.