Харьковская область: враг обстрелял три района, есть раненый

Детали

Отмечается, что в селе Куриловка Купянского района обстрелами повреждены по меньшей мере 15 частных домов. Также есть разрушения жилого дома в Петропавловке. Синегубов сообщил, что в результате минометного обстрела Караичного Чугуевского района ранения получил 36-летний гражданский мужчина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме этого, сообщается, что в районе Подолов Купянского района из-за попадания из РСЗО "Град" по территории леса произошел лесной пожар.

В области остается высокой минная опасность, добавил глава ОГА. В частности, в Снежковке Изюмского района 38-летний гражданский на собственном огороде наступил на противопехотную мину "Лепесток", после чего его госпитализировали с осколочными ранениями. За минувшие сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали более 4 га территории и обезвредили 99 взрывоопасных предметов, подытожил Синегубов.

Напомним

В Изюме Харьковской области 8 апреля женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток".