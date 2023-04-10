Харківщина: ворог обстріляв три райони, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти обстріляли прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківської області. Унаслідок атак поранень зазнав один цивільний, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Зазначається, що у селі Курилівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків. Також є руйнування житлового будинку в Петропавлівці. Синєгубов повідомив, що внаслідок мінометного обстрілу Караїчного Чугуївського району поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік, його госпіталізували у тяжкому стані.
Окрім цього повідомляється, що у районі Подолів Куп'янського району через влучання з РСЗВ "Град" по території лісу сталася лісова пожежа.
В області залишається високою мінна небезпека, додав голова ОВА. Зокрема, у Сніжківці Ізюмського району 38-річний цивільний на власному городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка", після чого його госпіталізували з осколковими пораненнями. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили понад 4 га території та знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів, підсумував Синєгубов.
Нагадаємо
В Ізюмі Харківської області 8 квітня жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка".