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Харьковская область начали предлагать помощь из областей для локализации пожара на складе боеприпасов

Харьковская область начали предлагать помощь из областей для локализации пожара на складе боеприпасов

Киев  •  УНН

 • 8816 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Харьковская область начала предлагать помощь из областей для локализации пожара на складе боеприпасов. Луганские спасатели готовы выехать в Харьковскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Тыква дал поручение соответствующим структурам быть готовыми выехать в Харьковскую область для оказания необходимой помощи по локализации пожара на базе вооружений вблизи г.Балаклея", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщается, Главному управлению ГосЧС Украины в Луганской области поручено подготовить две пиротехнических бригады и пожарные машины для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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