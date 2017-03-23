Харківщині почали пропонувати допомогу з областей для локалізації пожежі на складі боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Харківщині почали пропонувати допомогу з областей для локалізації пожежі на складі боєприпасів. Луганські рятувальники готові виїхати до Харківської області, передає УНН з посланням на прес-службу Луганської ОДА.
"Голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз надав доручення відповідним структурам бути готовими виїхати до Харківської області для надання необхідної допомоги щодо локалізації пожежі на базі озброєнь поблизу м. Балаклія", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, як повідомляється, Головному управлінню ДСНС України в Луганській області доручено підготувати дві піротехнічних бригади та пожежні машини для проведення заходів із ліквідації надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.