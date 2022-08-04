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Харьковская область: за сутки из-за вражеских обстрелов один погибший и четверо раненых

Харьковская область: за сутки из-за вражеских обстрелов один погибший и четверо раненых

Киев • УНН

 • 108535 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. В Харьковской области за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов есть один погибший и четверо раненых людей. В результате ночных обстрелов Харькова пострадавших нет. Об этом 4 августа сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеских обстрелов в течение суток госпитализировали 4 человека: 3 женщин в Чугуевском районе, 1 мужчину в Харьковском. Мужчина 58 лет в городе Чугуев в результате обстрелов оккупантов погиб, пострадавший - гражданин рф", - сообщил Синегубов в Telegram.

Детали

Глава ОВА подтвердил, что "этой ночью около 1:30 враг в очередной раз обстрелял город Харьков". "В Немышлянском районе Харькова зафиксировано попадание в объект инфраструктуры. По предварительным данным, есть еще 2 попадания в открытую территорию в Харьковском районе. Пострадавших нет", - отметил чиновник.

За прошедшие сутки, по его словам, враг обстреливал Чугуевский, Харьковский районы области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. По Циркунам оккупанты трижды наносили артиллерийские обстрелы.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. "На Харьковском направлении враг попытался наступать в сторону Байрак – Гусаровка. Наши защитники оказывают сопротивление, боевые действия продолжаются. В районе Изюма оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное. Получили отпор и отошли с потерями", - отметил Синєгубов.

Дополнение

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил о ночных обстрелах города.

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