Харківщина: за добу через ворожі обстріли один загиблий та четверо поранених

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"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів протягом доби госпіталізували 4 людини: 3 жінок в Чугуївському районі, 1 чоловіка в Харківському. Чоловік 58 років у місті Чугуїв внаслідок обстрілів окупантів загинув, постраждалий - громадянин рф", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Деталі

Голова ОВА підтвердив, що "цієї ночі близько 1:30 ворог вкотре обстріляв місто Харків". "У Немишлянському районі Харкова зафіксоване влучання в об'єкт інфраструктури. За попередніми даними, є ще 2 влучання у відкриту територію в Харківському районі. Постраждалих немає", - зазначив посадовець.

Протягом минулої доби, з його слів, ворог обстрілював Чугуївський, Харківський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталося кілька пожеж. По Циркунах окупанти тричі завдавали артилерійських обстрілів.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. "На Харківському напрямку ворог спробував наступати в бік Байрак – Гусарівка. Наші захисники чинять спротив, бойові дії тривають. У районі Ізюма окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли з втратами", - зазначив Синєгубов.

Доповнення

Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив про нічні обстріли міста.