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Хакеры совершили атаку на девять организаций, в том числе в США

Киев • УНН

 • 15469 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Иностранные хакеры взломали девять организаций в сфере обороны, энергетики, здравоохранения, технологий и образования - и по крайней мере одна из этих организаций находится в США, согласно данным, которые компания Palo Alto Networks предоставила CNN, передает УНН.

Хакеры совершили атаку на девять организаций, в том числе в США

Детали

С помощью Агентства национальной безопасности исследователи в области кибербезопасности раскрыли усилия неизвестных хакеров по краже данных у американских оборонных подрядчиков и других важных объектов.

Цель обнародования информации — предупредить другие корпорации, которые могут стать мишенью, и обезвредить инструменты хакеров в процессе.

В этом случае хакеры похитили пароли некоторых целевых организаций с целью сохранить долгосрочный доступ к этим сетям, сообщил CNN старший сотрудник Palo Alto Networks Райан Олсон. Затем злоумышленники могли перехватить конфиденциальные данные, отправленные по электронной почте или хранящиеся на компьютерных системах, пока их не выбросят из сети.

Олсон сказал, что девять подтвержденных жертв — это “наконечник копья” шпионской хакерской атаки, и что он ожидает появление новых жертв. Непонятно, кто несет ответственность за эту деятельность, но компания Palo Alto Networks заявила, что некоторые тактики и инструменты злоумышленников совпадают с теми, которые использует китайская хакерская группа.

Напомним

Госдеп США объявил вознаграждение в 10 млн долларов за информацию о хакерах DarkSide.

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