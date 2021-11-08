Хакери здійснили атаку на дев'ять організацій, зокрема у США

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За допомогою Агентства національної безпеки дослідники в галузі кібербезпеки розкрили зусилля невідомих хакерів з крадіжки даних у американських оборонних підрядників та інших важливих об’єктів.

Мета оприлюднення інформації — попередити інші корпорації, які можуть стати мішенню, та знешкодити інструменти хакерів у процесі.

У цьому випадку хакери викрали паролі деяких цільових організацій з метою зберегти довгостроковий доступ до цих мереж, повідомив CNN старший співробітник Palo Alto Networks Райан Олсон. Потім зловмисники могли перехопити конфіденційні дані, надіслані електронною поштою або зберігаються на комп’ютерних системах, доки їх не викинуть із мережі.

Олсон сказав, що дев’ять підтверджених жертв — це “наконечник списа” шпигунської хакерської атаки, і що він очікує на появу нових жертв. Незрозуміло, хто несе відповідальність за цю діяльність, але компанія Palo Alto Networks заявила, що деякі тактики та інструменти зловмисників збігаються з тими, які використовує китайська хакерська група.

Нагадаємо

Держдеп США оголосив винагороду в 10 млн доларів за інформацію про хакерів DarkSide.