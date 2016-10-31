Х.Клинтон призвала Д.Трампа "раскрыть связи" с Кремлем

"Выборы должны состояться всего через восемь дней. Трамп должен немедленно раскрыть все свои связи и связи своих помощников с Кремлем", - заявила кандидат американской партии демократов.

Также политик в очередной раз напомнила о кибератаке со стороны России.

"Разведка США подтвердила, что российское правительство направляет кибератаки против США, чтобы повлиять на результат выборов", - отметила Х.Клинтон.

Как сообщал УНН, лидер демократов в сенате Конгресса США Гэри Рид написал письмо на имя директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, в котором потребовал опубликовать имеющиеся у ведомства данные о связи кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его ключевых советников с властью России.