Х.Клинтон призвала Д.Трампа "раскрыть связи" с Кремлем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала своего соперника-республиканца Дональда Трампа "немедленно раскрыть" связи, которые связывают его с Кремлем. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Выборы должны состояться всего через восемь дней. Трамп должен немедленно раскрыть все свои связи и связи своих помощников с Кремлем", - заявила кандидат американской партии демократов.
Также политик в очередной раз напомнила о кибератаке со стороны России.
"Разведка США подтвердила, что российское правительство направляет кибератаки против США, чтобы повлиять на результат выборов", - отметила Х.Клинтон.
Как сообщал УНН, лидер демократов в сенате Конгресса США Гэри Рид написал письмо на имя директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми, в котором потребовал опубликовать имеющиеся у ведомства данные о связи кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и его ключевых советников с властью России.