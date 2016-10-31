Х.Клінтон закликала Д.Трампа "розкрити зв’язки" з Кремлем
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон закликала свого суперника-республіканця Дональда Трампа “негайно розкрити” зв’язки, які пов’язують його з Кремлем. Про це політик повідомила на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Вибори мають відбутися за все через вісім днів. Трамп повинен негайно розкрити всі свої зв’язки і зв’язку своїх помічників з Кремлем”, — заявила кандидат американської партії демократів.
Також політик черговий раз нагадала про кібератаки з боку Росії.
“Розвідка США підтвердила, що російський уряд направляє кібератаки проти США, щоб вплинути на результат виборів”, — зазначила Х.Клінтон.
Як повідомляв УНН, лідер демократів в сенаті Конгресу США Гері Рід написав лист на ім’я директора Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, в якому зажадав опублікувати наявні у відомства дані про зв’язки кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа і його ключових радників з владою Росії.