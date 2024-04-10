КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

В Департаменте культуры КГГА заявили, что во время полномасштабной войны расходование значительных средств из городского бюджета на проведение работ по демонтажу арки "Свободы украинского народа" (Арка дружбы народов) не является самым насущным вопросом. Об этом сообщили журналисту УНН в КГГА в ответ на запрос, и отметили, что Арку признано памятником истории местного значения, которую, согласно закону, запрещается сносить, изменять, заменять, перемещать на другие места.

Учитывая, что в период действия военного положения имеющиеся финансовые ресурсы бюджета города Киева прежде всего направляются на выполнение задач по отпору вооруженной агрессии, бесперебойного функционирования бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей жителей территориальной громады, реализации мероприятий территориальной обороны и защиты безопасности населения, усматривается, что расходование значительных средств из городского бюджета на проведение работ по демонтажу арки "Свободы украинского народа" не является самым насущным вопросом сегодня - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в КГГА напомнили, что арка "Свободы украинского народа" закреплена на праве оперативного управления за Центральным парком культуры и отдыха города Киева. Решением исполнительного комитета Киевского городского Совета народных депутатов от 30.07.1984 № 693 Арку признано памятником истории местного значения, которые по закону запрещается сносить, изменять, заменять, перемещать (переносить) на другие места.

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Также в КГГА отметили, что в январе 2024 году рабочая группа по изучению вопросов по устранению памятных объектов, связанных с историей и культурой россии и СССР, из публичного пространства города Киева приняла решение о сохранении арки "Свободы украинского народа".

"Кроме того, письмом от 12.12.2022 № 060-2118 Департаментом охраны культурного наследия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) было направлено представление в Министерство культуры и информационной политики Украины с учетной документацией на указанный объект (без составляющих) с изменением названия в соответствии с решением Киевского городского совета от 14.05.2022 № 4585/4626 "О наименовании арки в городе Киеве" - Арка Свободы украинского народа и изменением вида на монументальное искусство", - сообщается в ответе на запрос.

В департаменте КГГА информируют, что на сегодня информация о принятии Министерством культуры и информационной политики Украины решения по указанному объекту в Департаменте культуры отсутствует.

"Киевским городским советом решений по демонтажу указанного объекта не принималось", - говорится в ответе на запрос.

Контекст

В Украинском институте национальной памяти говорят, что Арка дружбы народов в Киеве символизирует имперскую политику россии и подлежит демонтажу.

В Украинском институте национальной памяти объяснили, что экспертная комиссия только приняла решение о необходимости демонтажа Арки дружбы народов. Реализация этого решения и учет советов экспертной комиссии УИНП зависит от городской власти и Министерства культуры и информационной политики.