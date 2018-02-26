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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60674 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73405 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76300 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106582 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100204 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104469 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Руководство университета Богомольца подало заявление в НАПК о расследовании действий Супрун

Руководство университета Богомольца подало заявление в НАПК о расследовании действий Супрун

Киев  •  УНН

 • 7655 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Руководство Национального медицинского университета имени Богомольца подало заявление в НАПК с требованием расследовать действия исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом на пресс-конференции сообщила декан медицинского факультета НМУ Наталья Литвинова, передает УНН.

"Мы обращаемся к Национальному агентству Украины по вопросам предотвращения коррупции. Заявление было дано сегодня, оно является зарегистрированным. О назначении комиссии по расследованию признаков действий, подпадающих под Закон "О предупреждении коррупции", в действиях министра здравоохранения Украины по принуждению заключения незаконных договоров", - заявила Литвинова.

Также Литвинова сообщила, что трудовой коллектив университета, вместе со студентами, обращается также к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины и других органов власти с требованием назначить комиссию по расследованию и оценке деятельности Министерства здравоохранения "злоупотребления служебным положением должностными лицами Минздрава в лице и.о. министра и ее политической команды".

Напомним, ранее сообщалось, что студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Так, с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время.

Как сообщал, МЗ отстранил от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову. Причиной такого решения стало отсутствие договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и университетом на проведение лицензионного интегрированного экзамена "Крок" 1. Стоматология".

Сама Амосова назвала свое отстранение  "попыткой расправы с ней" со стороны Министерства здравоохранения.

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