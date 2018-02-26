Руководство университета Богомольца подало заявление в НАПК о расследовании действий Супрун
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Руководство Национального медицинского университета имени Богомольца подало заявление в НАПК с требованием расследовать действия исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Об этом на пресс-конференции сообщила декан медицинского факультета НМУ Наталья Литвинова, передает УНН.
"Мы обращаемся к Национальному агентству Украины по вопросам предотвращения коррупции. Заявление было дано сегодня, оно является зарегистрированным. О назначении комиссии по расследованию признаков действий, подпадающих под Закон "О предупреждении коррупции", в действиях министра здравоохранения Украины по принуждению заключения незаконных договоров", - заявила Литвинова.
Также Литвинова сообщила, что трудовой коллектив университета, вместе со студентами, обращается также к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, премьер-министра Украины и других органов власти с требованием назначить комиссию по расследованию и оценке деятельности Министерства здравоохранения "злоупотребления служебным положением должностными лицами Минздрава в лице и.о. министра и ее политической команды".
Напомним, ранее сообщалось, что студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Так, с понедельника 26 февраля учебный процесс и научная деятельность в университете Богомольца полностью останавливается на неопределенное время.
Как сообщал, МЗ отстранил от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца Екатерину Амосову. Причиной такого решения стало отсутствие договора между Центром тестирования, который является единственным уполномоченным на проведение лицензионных экзаменов "Крок" организацией, и университетом на проведение лицензионного интегрированного экзамена "Крок" 1. Стоматология".
Сама Амосова назвала свое отстранение "попыткой расправы с ней" со стороны Министерства здравоохранения.