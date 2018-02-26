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Керівництво університету Богомольця подало заяву у НАЗК про розслідування дій Супрун

Керівництво університету Богомольця подало заяву у НАЗК про розслідування дій Супрун

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Керівництво Національного медичного університету імені Богомольця подало заяву в НАЗК з вимогою розслідувати дії виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це на прес-конференції повідомила декан 2 медичного факультету НМУ Наталія Літвінова, передає УНН.

"Ми звертаємося до Національного агентства України з питань запобігання корупції. Заява була надана сьогодні, вона є зареєстрованою. Щодо призначення комісії з розслідування ознак дій, що підпадають під Закон "Про запобігання корупції", у діях міністра охорони здоров'я України щодо примушення заключення незаконних договорів", - заявила Літвінова.

Також Літвінова повідомила, що трудовий колектив університету, разом зі студентами, звертається також до Президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України та інших органів влади з вимогою призначити комісію з розслідування та оцінки діяльності Міністерства охорони здоров'я та "зловживання службовим становищем посадовими особами МОЗ у особі в.о. міністра та її політичної команди".

Як повідомляв УНН, студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк. Так, з понеділка 26 лютого навчальний процес і наукова діяльність в університеті Богомольця повністю зупиняється на невизначений час.

Нагадаємо, МОЗ відсторонив від обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову. Причиною такого рішення стала відсутність договору між Центром тестування, який є єдиною уповноваженою на проведення ліцензійних іспитів “Крок” організацією, та університетом на проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 1. Стоматологія".

Сама Амосова назвала своє відсторонення "спробою розправи з нею" з боку Міністерства охорони здоров'я.

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