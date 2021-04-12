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Руководство "Сумыоблэнерго" разоблачено на выводе "в тень" более 80 млн грн

Руководство "Сумыоблэнерго" разоблачено на выводе "в тень" более 80 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Руководство "Сумыоблэнерго" уличили в коррупционной схеме по выводу в тень более 80 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Цитата

“Служба безопасности Украины задокументировала коррупционные схемы, организованные руководством АО „Сумыоблэнерго“. Топменеджмент предприятия с государственной долей вывел в тень более 80 млн грн”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по предварительным данным предварительного расследования, руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было осуществить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. Регламент работ был урегулирован соответствующими государственными документами контролирующих органов.

“Впрочем, по выводам инициированных СБ Украины проверок установлено, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн гривен”, — отмечается в сообщении.

Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что в течение 2017-2020 годов должностные лица акционерного общества провели ряд операций по купле-продаже так называемых “мусорных” ценных бумаг. Проверяется информация, что через эту сделку топменеджмент вывел прибыли компании более чем 195 млн гривен через подконтрольные коммерческие структуры.

Сейчас СБУ инициировала проверку информации о том, что убытки от сделок менеджмента “компенсировались” за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Кроме того, во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

“В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций. Продолжается досудебное расследование для установления всех причастных лиц и возвращения незаконно растраченных средств АО “Сумыоблэнерго”, — говорится в сообщении.

Дополнение

За растрату имущества стоимостью 850 тыс. грн будут судить бывшего сотрудника общества с Шепетовского района, что в Хмельницкой области. Злоумышленник, путем подделки подписи директора присвоил, а затем продал два дорогостоящих автомобиля.

В Днепропетровской области сообщено о подозрении четырем руководителям коммерческого банка в растрате 86 млн гривен.

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