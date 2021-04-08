На Хмельниччині радник керівника ТОВ підробив підпис гендиректора та привласнив дві елітні автівки

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. За розтрату майна вартістю 850 тис. грн судитимуть колишнього працівника товариства з Шепетівщини, що на Хмельниччині. Зловмисник, шляхом підроблення підпису директора привласнив, а потім продав два дороговартісних автомобіля. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Деталі

Шепетівська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за підозрою місцевого мешканця у розтраті майна товариства на суму 850 тис. грн (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Роман Олійник, чоловік працював в товаристві радником та, скориставшись своїм службовим становищем, підробив підпис генерального директора на документах про передачу двох автомобілів роботодавця марки "TOYOTA PRADO" та "LANDCRUIZER 120" у своє використання.

Згодом він продав ці дороговартісні транспортні засоби, а отримані кошти використав на власні потреби.

Тепер шахраєві загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Додамо

У Житомирській області ліквідували підпільну типографію, яка виготовляла фальшиві документи для виїзду в країни Євросоюзу. Серед клієнтів типографії були нелегали з країн, де підвищена терористична загроза.

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