В Хмельницкой области советник руководителя ООО подделал подпись гендиректора и присвоил два элитных автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За растрату имущества стоимостью 850 тыс. грн будут судить бывшего сотрудника общества с Шепетовщины, что в Хмельникой области. Злоумышленник, путем подделки подписи директора присвоил, а затем продал два дорогостоящих автомобиля. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Детали
Шепетовская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт по подозрению местного жителя в растрате имущества общества на сумму 850 тыс. грн (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Роман Олейник, мужчина работал в обществе советником и, воспользовавшись своим служебным положением, подделал подпись генерального директора на документах о передаче двох автомобилей работодателя марки “TOYOTA PRADO” и “LANDCRUIZER 120” в свое применение.
Впоследствии он продал эти дорогостоящие транспортные средства, а полученные деньги использовал на собственные нужды.
Теперь мошеннику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Добавим
В Житомирской области ликвидировали подпольную типографию, которая изготавливала фальшивые документы для выезда в страны Евросоюза. Среди клиентов типографии были нелегалы из стран, где повышенная террористическая угроза.